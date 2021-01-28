Ханчжоу, Китай, , 02:33 — REGNUM Провинция Чжэцзян на востоке Китая запланировала в 2021 году обеспечить рост ВРП на уровне 6,5%, сообщает агентство Синьхуа.

Провинция в прошлом году обеспечила рост ВРП на уровне 3,6% до более чем 6,46 трлн юаней (около $1 трлн), заявил губернатор региона Чжэн Шаньцзе во время правительственного рабочего доклада в рамках ежегодной сессии собрания народных представителей провинции.

Будучи «парником» развития частного сектора экономики Китая, Чжэцзян энергично восстановила производство и бизнес, несмотря на серьезные последствия вспышки нового коронавируса в прошлом году.

ВРП провинции вырос на 0,5% в первой половине года и на 2,3% в период с января по сентябрь прошлого года после сокращения на 5,6% в первом квартале, говорится в докладе.

Располагаемый доход на душу населения городских и сельских жителей провинции вырос на 4,2% и 3,6% соответственно. Планируется, что в наступившем году ВРП провинции вырастет более чем на 6,5%, а добавленная стоимость ключевых отраслей цифровой экономики — более чем на 10%.