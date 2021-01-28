Нанкин, Китай, , 02:25 — REGNUM Восточная китайская провинция Цзянсу получила 473 млн посетителей в 2020 году, которые обеспечили выручку на уровне 825 млрд юаней (около $127,2 млрд), сообщили в департаменте культуры и туризма региона.

Количество туристов отскочила к 53,7% от уровня за аналогичный период 2019 года, в то время как выручка — до уровня 57,6%. В прошлом году во время борьбы с эпидемией COVID-19 Цзянсу запустила серию мер ускоренного восстановления туристической отрасли.

Провинция выделила 60 млн юаней специальных средств поддержки развития 82 проекта в сфере культурного туризма выделила 37,94 млн юаней субсидий почти 300 турагентствам.

Цзянсу также ускорила интеграцию онлайн и офлайн-деятельности в прошлом году. В частности, было анонсировано руководство созданию «ночным коммерческих блоков» для ускорения потребления в области культурного туризма.