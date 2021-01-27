Москва, , 22:44 — REGNUM Более 50 тысяч организаций и предприятий Москвы получили поддержку городского правительства в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил 27 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

«Более 50 тысяч организаций воспользовались мерами поддержки в той или иной степени», — сказал он в эфире телеканала «России 24».

Заместитель мэра уточнил, что речь идёт в том числе об отсрочках, дополнительных выплатах грантов, льготном кредитовании и других мерах правительства.

Напомним, ранее Владимир Ефимов сообщил, что потери бюджета Москвы из-за пандемии коронавируса в 2020 году составили около 700 млрд рублей.