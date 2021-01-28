Москва, , 08:59 — REGNUM Заявление американского экономиста Стивена Роуча о том, что к концу 2021 года ожидается падение котировок доллара на 35 процентов, которое на этом не остановится, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 27 января в социальной сети Facebook.

«Я всегда думаю, почему кровавый доллар верховенствует в мире, и все страны зависимы от этой бумажки. Доллар был создан в крови и до сих пор в крови, как и печатный станок у тех, кто его создал», — написал Борис Е.

Многие пользователи отнеслись к данному прогнозу серьёзно. Тем не менее, они отметили, что, несмотря на рост или падение курса доллара, ситуация на ценовом рынке в России не исправится.

«Доллар упадёт в Америке, а цены на всё начнут расти в России», — считает Виталий Щ.

Некоторые комментаторы предположили, что раз поступают прогнозы о скором падении доллара, то вероятнее ожидать наоборот, его роста. Граждане не считают, что ослабление данной валюты выгодно мировому сообществу.

«Раз такие «экономисты» прогнозируют падение доллара, значит, будет рост. Нашему правительству не выгоден крепкий рубль в угоду сырьевым экспортёрам», — пишет Александр С.

Нашлись и те, кто относится к подобным прогнозам с большим скепсисом. Люди уверены, что загадывать на год вперед в сложившейся ситуации могут только люди со сверхъестественными способностями.

«Не знают, что завтра будет, а уж загадывать на год вперёд могут только фантасты», — поделилась своим мнением Наталия К.

Напомним, 26 января экономист Стивен Роуч напомнил о своём прогнозе относительно падения котировок доллара на 35 процентов к концу 2021 года и заявил, что уверен в дальнейшем ослаблении валюты.