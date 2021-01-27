Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Федеральная резервная система США по итогам заседания 27 января сохранила базовую процентную ставку на текущем уровне. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

«Комитет по операциям на открытом рынке решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0−0,25% годовых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ФРС считают уместным поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам в отношении максимальной занятости и роста инфляции до 2%.

Решение ФРС совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Регулятор сохраняет базовую ставку уже в седьмой раз подряд после того, как внепланово снизил её в марте 2020 года на фоне ухудшения экономической ситуации из-за начавшейся пандемии коронавируса.

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