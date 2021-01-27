Киев, , 21:10 — REGNUM Депутаты Верховной рады предлагают правительству страны вернуть отдельный льготный тариф на потребление электроэнергии до 100 кВт-час в месяц.

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента сегодня, 27 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме этого, авторы инициативы предлагают правительству также установить отдельный тариф на электрическую энергию, отпускаемую населению для домов, оборудованных отопительными электроустановками, и негазифицированных домов.

Когда законопроект может быть рассмотрен Радой, пока неизвестно.

Напомним, что в конце декабря правительство Украины отменило льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года. Ранее тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-час в месяц составлял 90 копеек, а на последующее потребление — 1,68 грн за кВт. Решение вызвало возмущение и протест население вкупе с очередным подорожанием газа, что и привело к акциям протеста под названием «тарифный майдан».

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что на Украине цена на электроэнергию для бытовых потребителей значительно ниже рыночной — «но люди все равно недовольны, потому что у них мало денег на оплату электроэнергии даже по таким ценам».