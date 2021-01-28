28 января 2021 | Время чтения 4 мин

Галина Смирнова, , 09:10 — REGNUM И снова вернемся к теме борьбы с ростом цен на сахар и растительное масло. К тем самым экспертным мнениям, утверждающим, что своим вмешательством государство нарушает механизмы рыночной экономики, нарушая баланс спроса и предложения при регулировании цен. В данном случае, подчеркнем, временном регулировании и не всех товаров, а только продуктов, относящихся к социально значимым. Опять же, не всех из них, а только тех, цены на которые выросли значительно без объективных на то причин на внутреннем рынке страны. Для уравновешивания якобы создаваемого государством рыночного дисбаланса эксперты предлагают дать производителям таких продовольственных товаров льготы. Другими словами, призывая государство заплатить бизнесу за то, что вынуждает его обеспечить приемлемые для внутреннего рынка цены. Но возникает большой вопрос: в соответствии ли с рыночными механизмами цены на растительное масло и сахар подскочили на внутреннем рынке?

Масло растительное в магазине «Пятерочка» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На днях Минсельхоз ответил Счетной палате на высказанные ею опасения по поводу возможного возникновения дефицита продуктов из-за регулирования цен. Напомним, в аудиторском ведомстве предположили, что из-за ограничения цен производителям невыгодно продавать свою продукцию и они, возможно, будут специально задерживать товары на складах, дожидаясь отмены ограничений. Кроме того, по мнению аудиторов, дефицит может возникнуть также из-за ажиотажного спроса на продукты по сниженным ценам, и после отмены ограничений возможно ускорение роста цен. В свою очередь, в Минсельхозе не увидели риска дефицита продуктов из-за регулирования цен. Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства, в России на агропромышленном рынке сложилась стабильная ситуация, и возникновения дефицита каких-либо продуктов не ожидается.

Мука и сахар в магазине «Дикси» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Производство продукции АПК в России демонстрирует устойчивый рост, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов питания и перевыполнять пороговые значения по многим показателям Доктрины продовольственной безопасности», — подчеркнули в пресс-службе Минсельхоза, добавив, что принимаемых правительством мер «будет достаточно для выравнивания ценовой ситуации» и каких-либо дополнительных ограничений в ведомстве не прорабатывают. К высказанным аудиторами опасениям, повысившим градус напряженности, что, возможно, может повлечь ажиотаж спроса на регулируемые сегодня правительством продукты, со скепсисом отнеслись и в Минпромторге. Как сообщало издание, в данном ведомстве отметили, что «к соглашениям о предельных ценах присоединились уже 8 тысяч участников, меры, которые были приняты, дали результаты, наметился тренд на снижение цен в отношении и сахара, и подсолнечного масла. Запасы продуктов питания и товаров первой необходимости (в том числе сахара и масла) достаточны, и никаких предпосылок для дефицита товаров нет».

Что в итоге мы имеем? В стране достаточно запасов продуктов, а также агропромышленное производство России не только демонстрирует устойчивый рост, но и перевыполняет пороговые значения. Все это полностью отвечает удовлетворению внутренних потребностей страны. И тут возникает вопрос. Рыночные механизмы предполагают, что чем выше объемы производства, тем ниже должны быть цены, чего мы не наблюдали, несмотря на достаточные и даже превышающие пороговые значения производства продуктов. Кроме того, можно было бы предположить, что вызвать рост цен мог бы повышенный спрос на продукты питания, что укладывалось бы в логику рыночных механизмов. Еще можно предположить, что сахар покупают чаще и больше. Но растительное масло? Чем можно было бы объяснить рост спроса на растительное масло на внутреннем рынке? Его можно было бы оправдать неким сезонным фактором, больше летним — периодом консервации. В принципе в эту логику можно «уложить» и спрос на сахар, мол, та же консервация должна была повлечь увеличение потребностей домохозяйств или перерабатывающих предприятий в сахаре.

Фрукты в магазине «Перекресток» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Но тогда — одновременно с ростом спроса на сахар и растительное масло в период активной консервации должен был вырасти спрос на фрукты, овощи и соль, следовательно, вырасти и потребление этих продуктов. К слову, сама по себе культура потребления консервированных продуктов уходит в прошлое, на смену которой пришло потребление замороженной плодоовощной продукции. Из опубликованных Росстатом 25 января этого года данных «О промышленном производстве в 2020 году» следует, что выпуск соков из фруктов и овощей в России в 2020 году по сравнению с предыдущим годом выросло лишь на 0,6%. В промышленном масштабе немного, не правда ли?! Выделить из представленных ведомством данных как овощные, так и фруктовые (варенье) консервы не представляется возможным. При этом заметим еще раз, обозначенные здесь факторы, способствующие росту спроса на указанные продукты, должны были сработать в сезон консервации. Преимущественно летом и начале осени, особенно если вести речь о консервации домохозяйствами.

В то же время достаточно вспомнить сообщения о росте потребления россиянами хлеба, чтобы сказать о том, что спрос на другие виды продуктов питания снизился. Снижение спроса опять же по логике рыночной экономики должно вести к снижению цен. Они снизились? Нет! Они выросли. Тогда о каком нарушении государством баланса рыночного образования цен сейчас идет речь?

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