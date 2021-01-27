Анкара, , 20:52 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 января объявил о принятии пакета финансовой поддержки бизнеса во время эпидемии коронавируса в стране, сообщает Hürriyet.

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"Мы не оставили наших предпринимателей в беде до этого момента, и мы не оставим их в беде и в будущем», — заявил Эрдоган.

В министерстве финансов Турции заявили, что те предприниматели, которые в 2019 году имели оборот менее трёх миллионов турецких лир и в 2020 году прибыль которых упала на 50% и более, получат финансовую помощь в размере от 2 до 40 тысяч лир.

«Мы будем поддержим тех бизнесменов, деятельность которых была ограничена из-за мер, принятых в сфере общественного питания», — отметил Эрдоган.

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