Нефтеюганск, Югра, , 20:11 — REGNUM В Югре перед судом предстанет генерального директора ООО «ДСК-2», ООО «Юганскстрой» и ЖСК «Новострой» за хищение денег дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Следствием установлено, что с 2017 года по 2020 год обвиняемый при возведении трёх жилых домов в Нефтеюганске использовал более 28 млн рублей, инвестированных участниками долевого строительства. Но обязательства по предоставлению квартир перед дольщиками не выполнил.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Потерпевшими признаны 17 дольщиков и администрация Нефтеюганска. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что потерпевшие заявили гражданские иски о возмещении ущерба. Гендиректор строительных фирм возместил свыше 23 млн рублей.