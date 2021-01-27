Подгорица, , 19:48 — REGNUM Граждане Черногории могут забыть о популярных сайтах онлайн-ставок, таких как Bet365, Bet-at-home или William Hill, потому что проект закона об азартных играх предусматривает их блокаду, пишет издание Dnevne novine.

Пункт 107 Закона об азартных играх предусматривает блокировку IP-адресов организаторов азартных игра, которые не работают в Черногории.

«В Черногории не разрешается организовывать азартные игры для юридических или физических лиц, не включенных в список утвержденных организаторов азартных игр. Ограничение доступа к веб-сайтам организаторов азартных игр, которые получают платежи за азартные игры от игроков в Черногории через каналы онлайн-игр и которые не входят в список утвержденных организаторов азартных игр, будет осуществляться путем блокировки IP-адресов уполномоченными операторами связи общего пользования. Network «, — говорится в упомянутой статье Закона об азартных играх.

Также добавлено, что операторы должны заблокировать IP-адреса всех букмекерских сайтов, у которых нет лицензии на организацию азартных игр в Черногории.