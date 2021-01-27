Москва, , 19:39 — REGNUM Объём внешнеторгового оборота России за январь — ноябрь 2020 года составил $510 млрд, что на 16,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает 27 января Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Согласно данным ведомства, экспорт России за указанный период сократился на 22,1% в годовом выражении и составил $296,2 млрд, импорт снизился на 6,7% — до $214,8 млрд.

Сальдо торгового баланса осталось положительным, но оказалось почти в два раза ниже, чем годом ранее: $81,4 млрд против $150 млрд соответственно.

В общем объёме внешнеторгового оборота России за январь — ноябрь 2020 года 38,1% пришлось на страны Европейского союза, 34% — на страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, 13% — на страны СНГ.