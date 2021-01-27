Бишкек, , 19:25 — REGNUM Министерством финансов Киргизии перечислило финансово-кредитным организациям 286,1 млн сомов (253,2 млн рублей) в рамках госпрограммы поддержки заемщиков, оказавшихся в сложном социально-экономическом положении из-за пандемии коронавируса.

Право воспользоваться возможностью списать за счет государства проценты по ранее полученным кредитам получили только те киргизстанцы, чей кредит не превышает 100 тысяч сомов (88,5 тысячи рублей).

В минфине отмечают, что получателями таких займов в основном являются граждане, не имеющие постоянного дохода и те, чей семейный доход формируется только за счет заработной платы.

По информации Национального банка Киргизии, освобождению от процентов по кредитам подлежат более 673 тысяч граждан республики.

Всего же на эти цели потребуется около 1 млрд 253,2 млн сомов (1 млрд 109 млн рублей).

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