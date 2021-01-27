Бишкек, , 19:24 — REGNUM И. о. мэра столицы Киргизии Балбак Тулобаев и генеральный директор компании «Газпром Кыргызстан» Болот Абилдаев подписали меморандум об организации перевода котельных «Бишкектеплоэнерго» с угля на природный газ.

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По словам исполняющего обязанности главы муниципалитета, реализация этого проекта позволит значительно сократить вредные выбросы в окружающую среду.

«Переход на использования экологически чистых энергоносителей, каким является природный газ, становится жизненно необходимым, так как проблемы экологического характера напрямую влияют на здоровье каждого жителя», — подчеркнул он.

Планируется, что работы по переводу столичных котельных на голубое топливо будут выполнены до 1 октября 2021 года.

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