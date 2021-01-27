Бишкек, , 19:22 — REGNUM Министерство экономики Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект постановления об изменении правил оформления завозимых из-за рубежа автомобилей — первичную регистрацию машин предлагается проводить только после подтверждении их соответствия требованиям техрегламента ТС 018/2011.

Для этого владелец транспортного средства должен будет получить документ, подтверждающий успешное прохождение автомобилем испытаний в аккредитованной лаборатории на содержание оксидов углерода, углеводородов, оксидов азота и дисперсных частиц.

По факту пройти такую экспертизу смогут только машины с установленным в выхлопную систему новым каталитическим нейтрализатором.

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Авторы законопроекта акцентируют внимание на том, что именно из-за выхлопных газов автомобилей в Киргизии значительно ухудшилась экология — в столице республики постоянно висит смог, и постоянно растет уровень заболеваемости дыхательных путей.

Между тем следует отметить, что в киргизском сегменте социальных сетей на инициативу минэкономики отреагировали преимущественно негативно — многие пользователи выразили мнение, что таким способом чиновники пытаются «организовать очередную кормушку для коррупционеров» и «переложить вину за плохую экологию на автовладельцев, замалчивая факты массовой вырубки деревьев и низкого качества местного угля».

Напомним, что по официальным данным, в Киргизии зарегистрировано 1 078 237 легковых автомобилей. Из них на выпущенные более 15 лет назад приходится 86,7% от общего числа, от 10 до 15 лет — 9,4%, от 5 до 10 лет — 3,2%, менее 5 лет — 0,7%.

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