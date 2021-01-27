Москва, , 19:11 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 19 по 25 января выросли в среднем на 0,2%, как и в предыдущую неделю, а инфляция за период с начала года достигла 0,8%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Согласно данным ведомства, за неделю пшеничная муку подорожала на 0,6%, мясо кур, чёрный чай и вермишель — на 0,5%, сметана, ржаной хлеб — на 0,3%, сосиски, сардельки, мороженая рыба, маргарин, макароны, гречневая крупу и карамель — на 0,2%, свинина, колбасы, мясные консервы, пастеризованное молоко, сливочное масло, сычужные сыры, жирный творог, рис, соль и водка — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,4%. В том числе огурцы стали дороже на 2,4%, морковь — на 2,2%, помидоры — на 2%, картофель — на 1,7%, репчатый лук — на 1,3%, яблоки — на 0,9%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, детские подгузники подорожали на 0,6%, хозяйственное мыло, стиральный порошок, зубные щетки, сухие корма для животных — на 0,2%, туалетная бумага — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли на 0,3%, дизельное топливо подорожало на 0,1%.