Москва, , 23:25 — REGNUM Открытое письмо американского актёра Леонардо Ди Каприо к президенту США Джозефу Байдену, в котором он призвал руководителя страны принять меры по преодолению климатического кризиса и перестать использовать ископаемое топливо, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 27 января в социальной сети Facebook.

«Ещё одна Гретта. Актёры, спортсмены. Куда вы лезете? Вам бог дал тела и лица, с вас довольно. Играйте, прыгайте, бегайте», — пишет Юлия Л.

Многие пользователи пришли к мнению, что Ди Каприо слишком слабо разбирается в экономических вопросах и его утверждение, что якобы переход на чистые источники энергии создаст новые рабочие места не имеет под собой никаких оснований.

«Ди Каприо — полный ноль в экономике. А то без него эксперты не додумались бы до этого, или не прорабатывали эти вопросы», — считает Алексей С.

Некоторые комментаторы оказались в замешательстве от того, что такие известные актёры обращаются к руководителю Соединённых Штатов с таким странным обращением. Люди уверены, что, на самом деле, актёр не имеет полного представления о вопросах климата и чистой энергетики.

«Можно как-нибудь актёрам посоветовать не высказываться публично на темы, в которых они не понимают ничего?», — задаётся вопросом Michael D.

Нашлись и те, кто призвал ограничить высказывания известных деятелей искусства по вопросам экономики и климата. Другие же не были столь радикальны, но призвали граждан быть более ответственными и подготовленными в подобных вопросах.

«Жёстко обошлись с Леонардо. Лично меня всегда поражают люди, которые спешат высказать свое мнение. Этим отличаются и актеры. Они ничем не хуже «простых» людей, но именно они должны помнить о том, что «профессия обязывает». Я не ратую за то, чтобы они «молчали», но надо хотя бы в общих чертах знать, о чём речь и не торопиться утверждать что-либо. Надо с проблемой переночевать, утверждают умные люди, а сразу выдавать то, что «на язык свалилось» не стоит», — поделилась своим мнением Лира Т.

Напомним, 27 января американский актер Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США Джозефу Байдену с просьбой принять меры по преодолению климатического кризиса и отказаться от использования ископаемого топлива.