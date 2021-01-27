Москва, , 18:25 — REGNUM Население РФ продолжит считать покупку валюты актуальной, если увидит, что риски ослабления рубля по-прежнему высоки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал информацию о том, что в конце 2020 года жители РФ купили валюты на 4,7 млрд долларов.

«После того, как ставки по депозитам в банках снизились, а реальная доходность иногда и не покрывала инфляцию, население активно выводило средства со счетов, — сказал Алиев. — Часть денег ушла на ипотечный рынок, часть, возможно, осталась в качестве наличных. Далее в связи с неопределенностью на мировых рынках, рисками санкций, что вызывает риски для рубля, население обычно в качестве меры борьбы от возможных потерь покупает валюту. Продолжение тренда будет зависеть в основном от внешних факторов. Если останутся риски, способные ослабить рубль, среди населения останется актуальным покупка валют».

Как полагает Алиев, в конечном итоге валютные накопления вернутся в экономику в виде покупок, например автомобилей, недвижимости и прочего.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть сведения, что Россия в 2020 году заняла четвертое место в мире по темпам отказа от наличных денег.

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