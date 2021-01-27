Москва, , 18:14 — REGNUM Регуляторные меры в отношении цены на хлеб власти РФ могли бы предпринять только тогда, когда ее изменение превысит 15%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал новость о том, что средний чек жителей РФ при покупке пшеничной муки увеличился на 1,5−4%.

Хлеб Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

«Регуляторное воздействие на цены можно предпринимать, только когда повышение достигнет 15%. Пока ситуация развивается в рамках рыночной экономики — подорожала мука, снизился курс рубля и выросли мировые цены на хлебобулочные изделия (а значит, могли подорожать импортные комплектующие и сырье для производителей). Главная задача — чтобы под эти колебания не попало низкодоходное население, — сказал Остапкович. — Нужно смотреть, будет ли тенденция к повышению цены в последующие два месяца. Если изменения превысят 15%, тогда можно предпринимать регуляторные меры, аналогичные тем, что принимались по сахару. Сам по себе указанный показатель среднего чека не очень объективен. Росстат проводит наблюдение на всей территории России».

Как пояснил Остапкович, исходя из данных Росстата, никаких серьёзных колебаний цен на хлеб в настоящее время в РФ не происходит.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что данные официальной российской статистики по уровню инфляции выглядят весьма сомнительно.

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