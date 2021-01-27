Салехард, , 17:51 — REGNUM На Ямале годовая инфляция в в декабре 2020 года составила 3,4%. Это ниже, чем в Уральском федеральном округе, где инфляция составила 4,2%, и в России в целом с инфляцией 4,9%, сообщает пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области.

Низкой инфляции в ЯНАО способствуют развитие транспортной логистики, устойчивые тарифы и ценовая конкуренция между крупными ритейлерами в борьбе за рынок региона.

Самой высокой в 2020 году на Ямале стала продовольственная инфляция — до 5,3%. Основной причиной роста цен на продовольствие стало поступление новых партий товаров по более высоким ценам.

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в декабре 2020 года составила до 3,6%. Из-за особенностей северного завоза корректировка цен на эти товары происходит обычно с некоторым запозданием по сравнению с остальными регионами, отмечают в Банке России. Рост цен на услуги в ЯНАО составил 0,8%.