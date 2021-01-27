Калуга, 27 января 2021, 17:54 — REGNUM В Калужской области в конце 2020 года инфляция ускорилась до 5,7%. На это повлияли общероссийские факторы: увеличение издержек производителей, снижение предложения некоторых овощей, а также произошедшее в предыдущие месяцы ослабление рубля. Банк России ожидает, что в 2021 году уровень инфляции будет в диапазоне от 3,5 до 4 и далее останется вблизи 4%. Об этом 27 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего калужским отделением Банка России Лариса Захарова.
По её словам, рост инфляции по продовольственным товарам в декабре 2020 года был связан прежде всего с подорожанием овощей. К примеру, из-за выросших затрат производителей на обогрев и освещение теплиц ускорился традиционный для этого времени года рост цен на огурцы. Из-за запрета по решению Роспотребнадзора на ввоз некоторых импортных овощей из ряда стран, на полках «поредел» ассортимент помидоров, и быстрее стал расти их ценник. Между тем, в результате мер, принятых правительством РФ, и решений крупных ритейлеров, стабилизировались цены на сахар и подсолнечное масло. Также в конце года подешевели мясо индейки, молоко, сливочное масло, определенные виды мороженой рыбы.
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