Калуга, , 17:54 — REGNUM В Калужской области в конце 2020 года инфляция ускорилась до 5,7%. На это повлияли общероссийские факторы: увеличение издержек производителей, снижение предложения некоторых овощей, а также произошедшее в предыдущие месяцы ослабление рубля. Банк России ожидает, что в 2021 году уровень инфляции будет в диапазоне от 3,5 до 4 и далее останется вблизи 4%. Об этом 27 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего калужским отделением Банка России Лариса Захарова.

График инфляции в Калужской области в декабре 2020 года. Cbr.ru

По её словам, рост инфляции по продовольственным товарам в декабре 2020 года был связан прежде всего с подорожанием овощей. К примеру, из-за выросших затрат производителей на обогрев и освещение теплиц ускорился традиционный для этого времени года рост цен на огурцы. Из-за запрета по решению Роспотребнадзора на ввоз некоторых импортных овощей из ряда стран, на полках «поредел» ассортимент помидоров, и быстрее стал расти их ценник. Между тем, в результате мер, принятых правительством РФ, и решений крупных ритейлеров, стабилизировались цены на сахар и подсолнечное масло. Также в конце года подешевели мясо индейки, молоко, сливочное масло, определенные виды мороженой рыбы.

«Изменение цен на продукты является наиболее заметным для граждан, ведь еду мы покупаем практически каждый день. При этом наиболее сильно «запоминаются» цены, которые растут быстро. Например, лимоны в начале пандемии резко выросли в цене, но мало кто из калужан заметил, что постепенно цена на них не просто выровнялась, но и снизилась по сравнению с той, что была в конце 2019 года. Банк России руководствуется долгосрочными тенденциями и по большим группам товаров, принимая во внимание, что месяц от месяца могут быть колебания», — сказала Лариса Захарова.

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