Калуга, , 17:29 — REGNUM Депутаты Городской думы Калуги рассмотрели сегодня, 27 января, изменения в работе общественного транспорта на северном направлении.

Калуга попросит помощи региона на увеличение парка троллейбусов

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на девяти маршрутах северного направления с ноября 2020 года работает только муниципальный общественный транспорт. Муниципальным предприятием было взято в лизинг 60 автобусов, 19 — большой вместимости и 41 — средней. Стоимость автобусов составляет 306 млн. 740 тысяч рублей, сумма лизинга 441 млн. 466 тысяч рублей, срок лизинга — 82 месяца. В результате увеличилось количество социальных маршрутов, общественный транспорт движется чётко по расписанию, в том числе и в вечернее время, налоговые поступления в бюджеты всех уровней возрастут на 40 миллионов рублей, поступает минимальное количество жалоб на работу общественного транспорта на северном направлении.

Депутат Андрей Макаров от лица жителей микрорайона Северный выразил благодарность работникам МУП УКТ за эффективную работу. «На маршруты выходит комфортабельный транспорт, соблюдается расписание, прекратились гонки маршруток», — отметил депутат.

Чтобы продолжить реформирование и полностью передать Управлению калужского троллейбуса транспортное обслуживание ещё нескольких направлений, необходимо значительно увеличить парк техники МУПа, что потребует от 400 до 800 миллионов рублей. Такими средствами, как отмечалось в ходе заседания, бюджет города не располагает. Депутат Константин Сотсков предложил обратиться к губернатору Калужской области с просьбой об оказании финансовой помощи для увеличения парка техники МУП «Управление калужского троллейбуса». Предложение поддержали все депутаты.

«Первые итоги транспортной реформы можно назвать положительными: улучшилась работа общественного транспорта, соблюдается расписание, сократилось количество жалоб, повысится наполняемость бюджета, главное, чтобы все нововведения были не в ущерб качеству обслуживания пассажиров, — резюмировал Юрий Моисеев. — Необходимо двигаться дальше и здесь без помощи региона нам не обойтись».