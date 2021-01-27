Москва, , 17:20 — REGNUM Если российская экономика избежит серьезных потрясений, то число выдаваемых обеспеченных кредитов, включая автокредиты, в ближайшей перспективе будет расти, в том числе за счет улучшения среднего персонального кредитного рейтинга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал данные Национального бюро кредитных историй, согласно которым в РФ в 2020 году уменьшилось количество выданных автокредитов.

«В 2020 году в связи с тем, что из-за пандемии коронавируса у ряда российских граждан сократились доходы и возникли сложности с погашением кредитов, банки усилили требования к потенциальным заемщикам, и лишь только 33,9% розничных заявок было одобрено. Это вызвало сокращение выдачи кредитов по всем видам кредитования, — сказал Марков. — Однако уменьшение количества выданных кредитов зависело от заложенных в них рисков. Необеспеченных кредитов это коснулось в большей степени».

Например, как отметил Марков, число новых кредитных карт, выданных в 2020 году, сократилось по сравнению в 2019 годом на 21,5%.

«По обеспеченным кредитам уменьшение выдач произошло в гораздо меньших пропорциях, — сказал экономист. — Так, количество выданных кредитов на покупку автомобилей снизилось по сравнению с 2019 годом лишь на 5,9%. При этом к концу года темпы автокредитования стали расти, и в IV квартале 2020 года их выдача выросла по сравнению с IV кварталом 2019 года на 1,1%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что автомобиль в России становится всё дороже в обслуживании и эксплуатации.

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