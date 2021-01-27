Москва, , 17:10 — REGNUM Министерство финансов России на аукционе 27 января разместил облигации федерального займа (ОФЗ) почти на 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска №52 003 с датой погашения 17 июля 2030 года на сумму 9,942 млрд рублей при спросе в 33,848 млрд рублей.

Выручка от размещения составила 10,001 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска — 100,5883% от номинала, средневзвешенная реальная доходность — 2,44% годовых.

Напомним, согласно плану Минфина по заимствованиям на внутреннем рынке, в I квартале 2021 года ведомство намерено предложить на аукционах ОФЗ в общей сложности на 1 трлн рублей, а за весь текущий год — на 3,7 трлн рублей.

В 2020 году Минфин разместил на аукционах ценные бумаги на рекордные 5 трлн 279 млрд рублей, более чем в два раза превысив показатель предыдущего года.