Москва, , 16:52 — REGNUM В Москве уже в ближайшие недели ожидается рост оборота предприятий общественного питания, сообщает 27 января телеграм-канал экономического комплекса столицы «Экономика Москвы».

По данным комплекса, после решения мэра Москвы Сергея Собянина о смягчении противоэпидемиологических мер и снятия запрета для предприятий общепита на работу в ночные часы, рост в этой сфере составит около 6% уже в первые недели.

Также, согласно прогнозу, уже в следующем месяце, в феврале 2021 года, следует ожидать возвращения показателей июля — сентября 2020 года. Тогда среднесуточный оборот в отрасли составлял порядка 850 млн рублей.

На сегодняшний момент, отметили в комплексе, объёмы выручки в отрасли восстановились на 74% от показателей месяцев, предшествовавших кризису. С 1 по 24 января 2021 года суммарный оборот столичных предприятий общественного питания составил 18 млрд рублей.