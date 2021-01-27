Москва, , 16:48 — REGNUM В 2021 году темп прироста в РФ объема наличных значительно снизится по сравнению с 2020 годом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил профессор РЭШ, директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. Так он прокомментировал данные Банка России о том, что объем наличных в стране вырос на 2,8 трлн рублей.

«Скорее всего, в 2021 году темп роста значительно снизится по сравнению с 2020 годом, — сказал Шибанов. — Такое увеличение было больше связано с пандемией и непониманием того, как это повлияет на платежи и банковский сектор. Поэтому вероятно, что мы увидим скорее рост электронных платежей, а затем приход цифрового рубля. Жители России очень активны в использовании современных методов использования денег от смартфонов до браслетов, поэтому можно ожидать возврата к средним значениям изменения наличных в обращении».

Как пояснил Шибанов, рост объема наличных частично усложняет фондирование банковского сектора, поскольку наличные снимают с наименее доходных счетов, например до востребования.

«Но ставки по большинству депозитов значительно упали по сравнению с 2019 годом, поэтому нельзя сказать, что для банков это существенная проблема. Судя по общей прибыли сектора, в целом он чувствует себя вполне комфортно даже после кризисного 2020 года», — уверен экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители России потихоньку избавляются от рублевых накоплений и переводят их в валютные.

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