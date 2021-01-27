Москва, , 16:18 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о маркировке стеклянной тары для алкоголя, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Стеклянная потребительская тара, произведенная на территории РФ, должна содержать обозначение (клеймо), позволяющее идентифицировать ее изготовителя (производителя). Информация о такой маркировке вносится в федеральный реестр обозначений, позволяющих идентифицировать изготовителя стеклянной потребительской тары, до начала производства такой тары.

Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению правил нанесения указанного обозначения, а также порядка ведения федерального реестра обозначений, позволяющих идентифицировать изготовителя стеклянной потребительской тары.

«Издержки будут небольшие. Это не приведет к удорожанию продукции», — заверил член Совфеда Сергей Рябухин.

Кроме того, Госдума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий заводы по производству этилового спирта загружать свои мощности на 70%. Предполагается, что меры послужат борьбе с контрафактной продукцией.

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