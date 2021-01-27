Москва, , 16:16 — REGNUM Нефтяной рынок сегодня, 27 января, слабо подрастает, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Ближе к вечеру цена нефти марки Brent выросла на 0,11%, до $56,00 за баррель, а цена WTI подросла только на 0,11%, до $52,70 за баррель.

На Всемирном экономическом форуме, который в 2021 году из-за угрозы пандемии коронавируса проходит онлайн, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что худшие времена для нефтяного рынка позади.

По его словам, судя по тому, что фьючерсы на нефть торгуются дешевле, чем нефть на спотовом рынке, можно будет ожидать продолжения роста нефтяных цен.

Цена нефти Brent консолидировалась в довольно узком коридоре, настроения на покупку фьючерсов сохраняются, но, если цена выйдет из этого коридора вверх, она в краткосрочном аспекте может достичь максимум $58 за баррель.

Многое зависит от фундаментальных факторов и новостного фона. До конца дня по цене Brent ожидается коридор в $55,50−57 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Аналитик ожидает стабилизации цен на нефть на уровне $55−56