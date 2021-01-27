Москва, , 16:15 — REGNUM Жители России потихоньку избавляются от рублевых накоплений и переводят их в валютные. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил член генсовета «Партии Роста», предприниматель Дмитрий Тарасов. Так он прокомментировал новость о том, что, по данным Банка России, в конце 2020 года жители РФ стали активнее покупать валюту.

«Чтобы поправлять бюджет России, как бы странно это ни звучало, экономике страны выгодно, чтобы рубль ослабевал по отношению к доллару. Потому что количество долларов, за которые мы будем продавать нефть и газ, в ближайшее время сильно не вырастет, а если доллары в рублях будут стоить дороже, то можно будет сильнее увеличить бюджет. Поэтому доллар за 80−90 рублей в 2021 году более вероятен, чем за 60. Изменить это можно, только перестав быть сырьевой экономикой и начав производить что-то высокотехнологичное», — сказал эксперт.

Как пояснил Тарасов, так как большинство людей чувствуют эту ситуацию, то и избавляются потихоньку от рублевых накоплений, переводя их в валютные.

«Причина — желание сохранить покупательскую способность. Этот процесс так же дополнительно разгоняет курс доллара к рублю. И этот тренд в 2021 году продолжится», — уверен предприниматель.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Тарасов дал прогноз по стоимости российского экспорта в 2021 году.

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