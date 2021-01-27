Москва, , 15:59 — REGNUM Когда экономики таких стран, как Китай и США, падают, российская падает вместе с ними, но сильнее и быстрее, зато когда наступает фаза восстановления, ей требуется гораздо больше времени на то, чтобы вернуть утраченные позиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил член генсовета «Партии Роста» предприниматель Дмитрий Тарасов.

«Будет ли расти курс доллара или нет? На это влияет очень много факторов. Экономика РФ до сих пор двигается за другими крупными экономиками, хотим мы этого или нет. Мы как страна, которая занимается поставкой ресурсов, вынуждены находиться в фарватере Китая, США и Европы, — сказал Тарасов. — При этом, когда их экономики падают, мы тоже падаем, но сильнее и быстрее, а когда их экономики растут, мы тоже растем, но медленнее и слабее. Рассчитывать на то, что в постковидный 2021 год произойдут серьезные и резкие изменения, не стоит. Все будут рады, если хотя бы стабилизируется падение валового внутреннего продукта».

По словам Тарасова, это означает, что спрос на ресурсы не будет превышать спрос прошлого — 2020 — года.

«Цены на ресурсы будут оставаться по-прежнему на низком уровне», — пояснил Тарасов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что курс американского доллара может значительно снизиться к концу 2021 года.

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