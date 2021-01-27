Ташкент, , 15:59 — REGNUM Внешний товарооборот Узбекистана по итогам 2020 года составил $36,3 млрд, что на 13,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в государственном комитете по статистике.

Важнейшим торговым партнером республики остается Китай — взаимный товарооборот с этой страной составил $6,4 млрд, в том числе экспорт — $1,9 млрд и импорт — $4,2 млрд.

Товарооборот с Россией составил $5,6 млрд, в том числе экспорт — $1,5 млрд, импорт — $4,2 млрд. Объем взаимной торговли с Казахстаном составил $3 млрд, с Южной Кореей и Турцией — по $2,1 млрд, с Киргизией — $903 млн, Германией — $829, Афганистаном — $777 млн, Чехией — $532 млн, Туркменией — $527 млн.

Отметим, узбекистанский экспорт превысил импорт лишь в товарообороте с Киргизией и Афганистаном.

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