Подгорица, , 15:56 — REGNUM Британский туроператор Jet2holidays, а также местная авиакомпания Jet2.com опубликовали список направлений, в соответствии с которыми они вводят прямые маршруты на сезон 2022 года, включая рейсы из Манчестера и Лондона в Тиват.

«Бюджетная авиакомпания Jet2 из Великобритании ранее планировала открыть рейсы в Тиват из Лондона и Манчестера с мая по октябрь 2020 года, и которые были отложены из-за ситуации с вирусом короны. Интерес британской авиакомпании и туроператора к Черногории является еще одним показателем положительного имиджа и привлекательности этого направления на этом рынке, над которым Национальная туристическая организация Черногории постоянно работает», — говорится в заявлении турорганизации Черногории.