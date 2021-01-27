Давос, Швейцария, , 15:52 — REGNUM Идея однополярного миропорядка была обречена на провал. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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«Очевидно, что эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный однополярный миропорядок — эта эпоха завершилась. Да и, собственно, она и не начиналась-то, была предпринята попытка в этом направлении. Но и это уже прошло», — заявил Путин.

«Подобная монополия, она просто по своей природе противоречила культурной исторической многоликости нашей цивилизации. Реальность такова, что в мире сформировались, заявили о себе действительно разные центры развития со своими самобытными моделями, моделями политическими, системами политическими, общественными институтами», — указал он.

о его словам, сегодня крайне важно выстроить механизм международного взаимодействия и согласования интересов государств в новых условиях.