Тбилиси, , 15:54 — REGNUM Магазины непродовольственных товаров и торговые центры на территории всей Грузии смогут открыться для покупателей с 1 февраля. Это объявление, как сообщает пресс-служба правительства, 27 января сделала министр экономики страны Натия Турнава.

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«Непродовольственная торговля, сетевые магазины и торговые центры — это первые области, которые мы открываем. Они откроются по всей Грузии 1 февраля», — сказала глава минэкономики.

Она отметила, что с 24 декабря 2020 года по 2 января 2021 года подобное ограничение снимали в связи с новогодними праздниками. Тогда через торговые точки прошли около 2 млн человек, но рост темпов распространения коронавируса не был зафиксирован. По мнению Турнава, этого получилось добиться в связи с тем, что в магазинах соблюдали рекомендации по профилактики пандемии.

«Мы уверены, что эта отрасль быстро восстановится, если будут соблюдаться все правила», — сказала глава министерства.

Напомним, жесткие карантинные меры в Грузии, ограничивающие торговлю, действуют с 28 ноября 2020 года. Также запрещена работа общественного транспорта и детских садов. Учебные заведения работают в режиме онлайн.

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