Нижний Новгород, , 15:41 — REGNUM В 2020 году объем промышленного производства в Нижегородской области уменьшился на 6,6% по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в материалах Нижегородстата.

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Наиболее сильно за последний год просели показатели работы обрабатывающих предприятий — производство снизилось на 7,2%.

Затем следуют предприятия, занятые в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — их производственные показатели снизились на 2,3%, а также предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых — они произвели на 1,8% меньше продукции.

Наименьший спад пришелся на компании, работающие в сфере водоснабжения и утилизации отходов — их производственные показатели уменьшились лишь на 0,1%.