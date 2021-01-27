Москва, , 15:40 — REGNUM Министерство финансов РФ направило в правительство страны проект постановления, согласно которому предлагается продлить на полгода эксперимент по прослеживаемости товаров из России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Минфин России подготовил и направил на рассмотрение в правительство РФ проект постановления, предусматривающий продление до 30 июня 2021 года эксперимента по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что эксперимент по прослеживаемости товаров должен был окончиться ещё в конце 2020 года, однако его продление необходимо в связи с обеспечением времени для подготовки к введению в оборот национальной системы прослеживаемости товаров и доработки ПО системы в соответствии с изменениями в законе, которые начнут действовать с июля 2021 года.

В министерстве подчеркнули, что в основе механизма прослеживаемости лежит «документальный учет товаров путем создания в каждой из стран ЕАЭС национальной системы, которая в перспективе будет выполнять роль национального сегмента системы прослеживаемости товаров, создаваемой в рамках ЕАЭС, и обеспечивать полный контроль за движением продукции от ее ввоза на единую таможенную территорию Союза до реализации в рознице»: «При этом речь идет не о прослеживаемости с применением различных способов маркировки товаров, а лишь о прослеживаемости движения».

Согласно направленному в правительство документу, предлагается также уточнить перечень товаров, подлежащих прослеживанию, «в том числе исключив позицию, соответствующую коду 8451 единой ТН ВЭД ЕАЭС, в связи с ее недостаточным объемом ввоза на территорию Российской Федерации».