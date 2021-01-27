Москва, , 15:34 — REGNUM Добыча газа в России будет увеличиваться и в 2030 году может превысить 1 трлн куб. м. Об этом говорится в проекте генеральной схемы развития газовой отрасли РФ до 2035 года.

Так, в 2019 году было добыто 739 млрд куб. м газа, в 2020 году — 689 млрд куб. м, но показатель снизился из-за пандемии коронавируса. В 2025 году Россия должна добывать от 777 млрд до 890 млрд куб. м природного газа, а в 2035 году — от 850 млрд до 1,057 трлн куб. м.

Производство СПГ к 2035 году может возрасти почти четырёхкратно относительно уровня 2020 года, то есть до до 90−158 млрд куб м против 41,5 млрд куб. м. По трубопроводам РФ поставит за границу в 2035 году, как ожидается, от 250 млрд до 324 млрд куб. м газа, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

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