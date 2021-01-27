Москва, , 15:24 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, который освобождает бизнес религиозных организаций от соблюдения требований «антиотмывочного» законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Перечень организаций, на которые не распространяются требования федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополняется юридическими лицами, производящими или реализующими предметы религиозного назначения, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.

Предлагается также освободить религиозные организации, а также юридических лиц, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах.

Предполагается также исключить обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев таких религиозных организаций и юридических лиц, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.

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