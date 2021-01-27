Москва, , 15:21 — REGNUM То, что Международный валютный фонд улучшил свой прогноз по темпам экономического роста РФ в 2021 году, объясняется, во-первых, массовой вакцинацией, а во-вторых, мерами государственной поддержки бизнеса и населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

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«Во-первых, начиная с конца декабря 2020 года сформировался устойчивый тренд на снижение количества случаев прироста заболеваемости COVID-19 — ключевого фактора, воздействующего на динамику экономического роста. Российская ежедневная статистика упала с 30 000 до 17 741 (данные на 26 января 2021 года), — отметил Чередниченко. — Столь позитивную динамику можно объяснить началом массовой вакцинации. Причем сам факт начала ее реализации работает на статистику сегодняшнего дня, а продолжающиеся разработки и доработки уже созданных вакцин — уже на перспективу года в целом».

Во-вторых, как пояснил экономист, сохраняющиеся меры государственной поддержки бизнеса и населения добавляют позитива к прогнозам.

«А поэтапное снятие ограничений (в этом смысле Москва является ключевым индикатором) работает на восстановление наиболее пострадавшей сферы услуг», — добавил Чередниченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что на сегодняшний день сохраняется риск того, что число выявленных случаев заражения коронавирусом снова начнет расти.