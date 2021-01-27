Ташкент, , 15:20 — REGNUM По состоянию на 1 января 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Узбекистане составила 2,67 млн сумов ($255), что на 14,8% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в государственном комитете по статистике.

Врачи. Узбекистан Ssv.uz

Самые низки заработные платы — среди учителей и медиков. Среди работников образования средняя заработная плата составила 1,98 млн сумов ($189), у работников здравоохранения — 1,8 млн сумов ($172).

Самые высокие зарплаты среди работников финансовой и страховой деятельности — 6,23 млн сумов ($594), а также в сфере информации и связи — 4,37 млн сумов ($416).

Работники промышленности в среднем получали 3,68 млн сумов ($351), строительства — 3,2 млн сумов ($306), торговли — 2,75 млн сумов ($262). Работники в сфере производства и хранения получали 3,4 млн сумов ($324).

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