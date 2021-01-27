Давос, Швейцария, , 15:19 — REGNUM Восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, происходит с большим трудом. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Капитализм Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин и «Давосская повестка дня 2021» — трансляция»

"Посткризисное восстановление идёт непросто. Если 20−30 лет назад проблемы можно было бы решить за счёт стимулирующей макроэкономической политики — так и делали и делают, кстати говоря, постоянно ещё до сих пор — то сегодня такие механизмы уже по сути исчерпали себя. Не работают. Их ресурс практически исчерпан», — заявил Путин.

«Это не мои голословные утверждения. Так, по оценкам МВФ, уровень совокупного долга — государственного и частного сектора — вплотную приблизился к отметке в 200% глобального ВВП. А в отдельных экономиках он превысил 300% национального ВВП.

При этом в развитых странах процентные ставки повсеместно находятся практически на нулевой отметке, а в ключевых развивающихся — на исторически минимальном уровне.

«Всё это делает стимулирование экономики традиционными инструментами за счёт наращивания частного кредитования по сути невозможным. И так называемое количественное смягчение, которое только раздувает пузыри, стоимость финансовых активов, ведёт к дальнейшему расслоению общества, а нарастающий разрыв между реальной и виртуальной экономикой… представляет реальную угрозу и чреват серьёзными, непредсказуемыми потрясениями», — указал он.