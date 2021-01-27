Давос, Швейцария, , 15:12 — REGNUM Жёсткая экономическая политика, набравшая популярность с 80-х годов XX века, стала главной причиной растущего мирового неравенства в настоящее время. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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«По оценкам Международной организации труда, в 2019 году 21%, или 267 млн молодых людей в мире нигде не учились и нигде не работали. И даже среди работающих 30% живут с доходом ниже 3,2 долларов США в сутки по паритету покупательной способности», — заявил Путин.

«Такие перекосы в глобальном социально-экономическом развитии стали прямым результатом политики, проводившейся в 80-е годы прошлого века — и зачастую вульгарно проводившейся политики и догматически. В основе этой политики лежал так называемый «Вашингтонский консенсус» с его неписаными правилами, когда приоритеты даются росту экономики на базе частного долга в условиях дерегулирования и низких налогов на богатых и корпорации», — пояснил он.