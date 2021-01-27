Саранск, , 15:05 — REGNUM Мордовия получит 54,332 млн рублей на препараты для лечения пациентов с коронавирусом в амбулаторных условиях. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Соответствующее распоряжение о выделении средств из федерального бюджета подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства направят на закупку необходимого комплекта противовирусных, гормональных, антибактериальных и антикоагулянтных препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента первый и второй компоненты вакцины от коронавируса из первой поступившей в Мордовию партии полностью реализованы, привито 2,7 тыс. человек. В республике для вакцинации открыт 41 прививочный пункт, кроме того, работают 17 мобильных точек вакцинации.