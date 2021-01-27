Москва, , 15:10 — REGNUM Компания «Газпром» 27 января разместила облигации на общую сумму $2 млрд со ставкой 2,95% годовых, следует из её сообщения на Лондонской фондовой бирже.

Это шестая серия облигаций. Эмиссию произвела входящая в Газпром компания Gaz Finance, дата погашения облигаций 27 января 2029 года.

Букраннерами выпуска выступили GPB Financial Services, J.P. Morgan Securities, SMBC Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko Capital Markets Limited и VTB Capital.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года замглавы правления Газпрома Фамил Садыгов заявил, что внешние заимствования холдинга в 2021 году превысят 510 млрд рублей. В январе стало известно о возможном размещении евробондов в текущем году на сумму до €6 млрд.

Читайте также: Газпром готов разместить бонды на €6 млрд в 2021 году