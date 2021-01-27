Уфа, , 15:16 — REGNUM 120 автобусов средней вместимости планируют закупить в текущем году для ГУП «Башавтотранс» в Башкирии. Об этом 27 января сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алан Марзаев на брифинге в правительстве региона.

По его словам, эти автобусы планируется закупить в лизинг.

Марзаев также напомнил, что в прошлом году в Башкирии для ГУП «Башавтотранс» было приобретено 245 автобусов средней и большой вместимости. Этот автотранспорт был передан на пригородные, городские, а также межмуниципальные маршруты.

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