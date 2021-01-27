Давос, Швейцария, , 15:03 — REGNUM Глобализация мировой экономики привела к неоднозначным результатам для общественного благосостояния. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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«Если судить по цифрам статистики, то даже несмотря на глубокие кризисы 2008 и 2020 годов, период последних 40 лет можно назвать в целом успешным или даже сверхуспешным для мировой экономики. Начиная с 1980 года, глобальный ВВП по паритету покупательной способности в реальном выражении на душу населения удвоился», — заявил Путин.

«Это безусловно положительный показатель. Глобализация и внутренний рост привели к мощному подъёму в развивающихся странах, позволили более чем миллиарду человек выйти из бедности», — продолжил он.

Однако главный вопрос, который и даёт понимание нынешних проблем, заключается в том, каков был характер такого роста и кто получил от него основную выгоду, считает президент.

«Безусловно, как уже сказал, выиграли развивающиеся страны, которые использовали растущий спрос на свои традиционные и даже на новые товары. Однако результатом такого встраивания в глобальную экономику стали не только рабочие места и экспортные поступления, но и социальные издержки, включая существенный разрыв в доходах граждан», — указал Путин.

В развитых странах уровень благосостояния гораздо выше, но проблема расслоения в них оказались ещё более глубокими.

«По оценкам Всемирного банка, если с уровнем дохода менее 5,5 долларов в сутки в США в 2000 году проживало 3,6 млн человек, то в 2016 году — уже 5,6 млн человек. В течение этого же периода глобализация привела к значительному увеличению прибылей транснациональных, американских и европейских компаниях. Кстати, по гражданам в развитых экономиках Европы такая же тенденция, как в Штатах», — указал он.