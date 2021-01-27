Москва, , 14:58 — REGNUM Данные официальной российской статистики по уровню инфляции выглядят весьма сомнительно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал данные «Платформы ОФД», согласно которым средний чек жителей РФ при покупке пшеничной муки, подсолнечного масла и гречки с 1 по 25 января увеличился на 1,5−4%.

«Таковы достижения цифровой экономики, когда в режиме онлайн можно автоматически отслеживать динамику цен, чем до сих пор занимаются сотни сотрудников Росстата. Огромная выборка данных о стоимости хлеба делает результаты абсолютно достоверными, а данные официальной статистики по инфляции — весьма сомнительными, — отметил Ордов. — Интересна позиция ФНС теперь: 4% рост цены на хлеб за месяц — это нормально, или требуется вызвать доктора? Рекордные цены на пшеницу наблюдаются в мире, что еще усиливается ослаблением рубля и падением реальных располагаемых доходов жителей РФ».

Как пояснил экономист, возможно, таковы последствия мировых «вертолетных» денег.

«Ожидания относительно более низкого урожая зерновых в мире, конечно, могут объяснять рост цен на продукты питания, но ситуация все больше становится похожа на страшный сон экономиста — стагфляция. Рост цен неминуем и даже теперь заказан, видя все эти регуляторные танцы с бубнами вокруг цен на продукты питания в попытке их заговорить, а не системно решать проблему», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти РФ пообещали держать на контроле ситуацию с ценами на продукты питания и не допустить их дефицита.

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