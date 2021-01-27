Давос, Швейцария, , 14:56 — REGNUM Последние десятилетия экономического развития в мире привели к замечательным результатам в борьбе с бедностью. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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«Если взять уровень дохода в 5,5 доллара на человека в сутки по паритету покупательной способности, то, по оценкам Всемирного банка, в Китае число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 млрд человек в 2019 году до менее чем 300 млн в последние годы. Это безусловный успех Китая», — заявил Путин.

«А в России с 64 млн человек в 1999 году до порядка 5 млн в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперёд в нашей стране. По самому главному, кстати говоря, направлению», — подчеркнул он.