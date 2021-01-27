Ростов-на-Дону, , 14:52 — REGNUM Программу льготной ипотеки со ставкой 1% на приобретение жилья для студентов-отличников предлагают запустить депутаты Законодательного собрания Ростовской области. По итогам 2020 года 4 тыс. 870 выпускников донских вузов окончили их на «отлично». Немногим менее половины из них планируют приобрести жильё в ипотеку.

«Деньги, которые бюджет потратит на субсидирование ипотеки, гарантированно окупятся через добавленную стоимость, которую лучшие на рынке специалисты принесут в донскую экономику. Одновременно с этим мы сможем обеспечить дополнительный рост рынка жилья за счет стимулирования спроса. Как видим, экономические эффекты от «привязки» выпускников к Ростовской области с помощью льготных ипотечных программ — очевидны», — считает председатель комитета по экономической политике Игорь Бураков («Единая Россия»).

Пока программа находится на проработке, изучается возможность внесения дополнений в проект областного закона «О развитии агломераций в Ростовской области». Документ готовится к рассмотрению в донском парламенте во втором чтении.