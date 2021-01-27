Париж, , 14:52 — REGNUM Представители Центрального бюро труда Франции (Pôle emploi) сообщили, что в 2020 году безработица в стране возросла на 8,1% по сравнению с 2019 годом. Об этом передает Le Figaro.

Как уточняют журналисты, число безработных во Франции выросло с 268 500 человек в предыдущем году до 3 574 000 в 2020 году, что представляет собой рост на 8,1%.

Напомним, 19 января Агентство по управлению государственным долгом Франции сообщило о выпуске 50-летних облигаций на 7 миллиардов евро, что станет рекордной суммой для данного срока погашения.

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