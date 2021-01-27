Москва, , 14:43 — REGNUM Автомобиль в России становится всё дороже в обслуживании и эксплуатации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал данные Национального бюро кредитных историй о том, что в 2020 году снизилось количество выданных автокредитов.

«Данные по снижению количества выданных автокредитов на 5,9% коррелируют с данными о падении продаж на российском авторынке на 9,1%, — сказал Ордов. — Причем из этих цифр видно, что рынок автокредитования уберёг автопроизводителей от гораздо большего падения. В период самоизоляции и роста популярности дистанционной формы труда приобретение нового автомобиля явно не входит в список главных приоритетов. Последние новости о том, что по итогам пандемии Москва, в частности, вышла в мировые лидеры по количеству пробок, также как и 11 других российских городов, попавших в этот список с наиболее загруженным трафиком, явно не добавляют новых поклонников частному транспорту в мегаполисах. Выделенные полосы для общественного транспорта и обновление парка сделали его востребованным со стороны граждан, во всяком случае в Москве».

Как подчеркнула Ордов, автомобиль становится все дороже в обслуживании и эксплуатации, а проблема парковок и развитие каршеринга явно не на руку автопроизводителям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что личный транспорт до пандемии не являлся предметом первой необходимости, но по итогам 2020 года именно он признан самым безопасным в условиях неспокойной эпидемиологической обстановки.

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